«Ночные волки» приехали в Армению: Проведут мотопробег по всей стране

PanARMENIAN.Net - Байкеры из всероссийского мотоклуба «Ночные волки» и Федерация мотоциклетного спорта России с 8 по 16 сентября проведут в Армении мотоциклетный и автомобильный пробег «Армения. 1718» под девизом «1718. Кровь не вода».

Мотопробег стартует 10 сентября и посвящен многовековой дружбе армянского и русского народов. Он стартует из Еревана и пройдет по маршруту Ванадзор – Алаверди – Ноемберян – Дилижан – Севан – Абовян – Гарни – Вагаршапат– Ереван, пишет Rusarminfo.

Участники намерены также посетить монастырь Хор Вирап, Первопрестольный Святой Эчмиадзин, церковь Сурб Гаянэ, монастыри Гегард, Сагмосаванк, Санаин, Ахпат, Ахтала, Макараванк, Гошаванк, Севанаванк, Кечарис, а также языческий храм Гарни.

По заверению организаторов, присоединиться к мото- и автопробегу «Армения. 1718» может любой желающий на мотоцикле или автомобиле.

В последний раз «Ночные волки» побывали в Армении в 2017 году, совершив паломнический тур по христианским святыням.