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«Ночные волки» приехали в Армению: Проведут мотопробег по всей стране

«Ночные волки» приехали в Армению: Проведут мотопробег по всей стране
10 сентября 2019 - 13:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Байкеры из всероссийского мотоклуба «Ночные волки» и Федерация мотоциклетного спорта России с 8 по 16 сентября проведут в Армении мотоциклетный и автомобильный пробег «Армения. 1718» под девизом «1718. Кровь не вода».

Мотопробег стартует 10 сентября и посвящен многовековой дружбе армянского и русского народов. Он стартует из Еревана и пройдет по маршруту Ванадзор – Алаверди – Ноемберян – Дилижан – Севан – Абовян – Гарни – Вагаршапат– Ереван, пишет Rusarminfo.

Участники намерены также посетить монастырь Хор Вирап, Первопрестольный Святой Эчмиадзин, церковь Сурб Гаянэ, монастыри Гегард, Сагмосаванк, Санаин, Ахпат, Ахтала, Макараванк, Гошаванк, Севанаванк, Кечарис, а также языческий храм Гарни.

По заверению организаторов, присоединиться к мото- и автопробегу «Армения. 1718» может любой желающий на мотоцикле или автомобиле.

В последний раз «Ночные волки» побывали в Армении в 2017 году, совершив паломнический тур по христианским святыням.

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Rusarminfo: «Ночные волки» едут в Армению под девизом «Кровь не вода»
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