Доклад: Армения не выполнила приоритетные рекомендации ЕКРН

PanARMENIAN.Net - Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) 10 сентября опубликовала заключение о выполнении сделанных Армении в 2016 году приоритетных рекомендаций.

В каждом докладе ЕКРН по странам содержатся рекомендации, по которым запрашиваются приоритетные последующие действия. Через два года после публикации каждого доклада ЕКРН выясняет у правительства страны, что было сделано для выполнения этих приоритетных рекомендаций, и составляет свои выводы.

В своем докладе 2016 года ЕКРН рекомендовала властям Армении привести в норму уголовное законодательство в соответствие с общеполитической рекомендацией ЕКРН № 7. В ЕКРН пришли к выводу, что данная рекомендация не была выполнена, так как, к примеру, список «запрещенных оснований» в новом проекте Уголовного кодекса не содержит всех предложенных рекомендаций ЕКРН. Кроме того, принятие нового Уголовного кодекса в настоящее время запланировано только на 2020 год.

ЕКРН также рекомендовала включить описание целей, полный набор критериев для оценки воздействия на эти группы и четкий финансовый план в действиях по интеграции уязвимых групп, что частично было реализовано.

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) — коллегиальный орган Совета Европы по мониторингу расизма, ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости с точки зрения защиты прав человека и в свете ЕКПЧ. ЕКРН создана согласно решению, принятому в 1993 году на саммите глав стран СЕ. Комиссия состоит из экспертов: по одному от каждой страны-участницы СЕ.