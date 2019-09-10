Сооснователь Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании
10 сентября 2019 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Сооснователь и гендиректор китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия.
Его преемником стал главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
Ма объявил о своем намерении уйти в отставку еще год назад. Он останется в совете директоров Alibaba Group до годового собрания акционеров в 2020 году. После ухода Ма продолжит возглавлять консультационную группу Alibaba Partnership.
Бывший учитель английского языка Ма основал Alibaba в 1999 году. Спустя 20 лет он занимает 20-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg и 19-е место по версии журнала Forbes. Оба издания оценивают его состояние примерно в $40 млрд.
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