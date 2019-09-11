В Токио откроется филиал армянского центра креативных технологий «Тумо»
11 сентября 2019 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Центр креативных технологий «Тумо» открывает филиал в японском Токио. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.
«Следующая станция…Япония. Встретимся в стране роботов, манги и сакуры», – говорится в сообщении.
«Тумо» подписал меморандум о взаимопонимании с Gakken Publishing - одной из ведущих издательских и образовательных компаний Японии, которая и займется стартовыми работами «Тумо-Токио».
В 2018 году стало известно, что Центр креативных технологий «Тумо» - армянский бесплатный учебный центр - откроется в бывшем здании Интернационального центра культуры времен коммунистического режима в Албании - знаменитой Пирамиде, которая станет новым центром технологий, искусства и культуры.
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