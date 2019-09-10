Верховная рада Украины приняла закон об импичменте президента

PanARMENIAN.Net - Верховная рада приняла закон о порядке лишения президента Украины полномочий. Документ о процедуре импичмента в первом чтении 10 сентября поддержали 245 депутатов при минимально необходимой поддержке 226 членов Рады. Парламентарии также согласились с тем, что документ, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не требует доработки и может быть одобрен в целом.

Согласно законопроекту, Верховная рада наделяется полномочиями устранять с поста президента Украины исключительно в случае совершения им преступления, в том числе государственной измены. «Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной рады», - указывается в документе, пишет Deutsche Welle.

Решение об инициировании процедуры отстранения президента от должности принимается большинством голосов конституционного состава Рады. При этом парламент должен создать специальную следственную комиссию для выяснения факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или другого преступления.

Заседание Рады по рассмотрению выводов комиссии должно быть открытым за исключением случаев, когда представляемые данные являются государственной тайной. После принятия решения о выдвижении президенту обвинений Верховная рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды и в случае их положительных решений депутаты принимают решение о лишении главы государства его поста.

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосуют не менее 75 процентов полного состава Рады. В случае непринятия постановления председатель парламента приносит президенту извинения. В ходе процедуры импичмента глава государства имеет право пользоваться услугами адвокатов.

Законопроект об импичменте главы государства внес в Верховную раду 29 мая Владимир Зеленский спустя девять дней после вступления в должность президента Украины. Принятие закона об импичменте было одним из его предвыборных обещаний.