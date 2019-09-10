У Маргарет Этвуд пытались украсть продолжение «Рассказа служанки»

PanARMENIAN.Net - Канадская писательница Маргарет Этвуд рассказала, что воры пытались украсть рукопись «Заветов» - продолжения «Рассказа служанки».

По ее словам, автору и издателю приходили «фальшивые электронные письма» от киберпреступников, пытавшихся получить неопубликованный роман. Она добавила, что эти попытки фишинга могли привести к шантажу или краже личности, пишет BBC.

«Люди пытались украсть его. Действительно, они пытались украсть, и нам пришлось использовать много кодовых слов и паролей», - рассказала писательница.

В итоге первые копии книги были выпущены под другим названием из-за опасений кражи, а судьи «Букеровской премии» подписали специальное соглашение о неразглашении деталей романа. Лишь после этого им были выданы экземпляры с водяными знаками, которые должны были запираться в ящиках на ночь.

«Заветы» поступают в продажу 10 сентября.

Несмотря на всю секретность, роман уже получил десятки положительных рецензий.

Антиутопия Этвуд «Рассказ служанки» была опубликована в 1985 году. Она повествовала о событиях недалекого будущего, в котором многие женщины больше не могут иметь детей. А те, кто способен к деторождению, попадают в рабство к богатым семьям и вынуждены рожать им потомков. Роман приобрел огромную популярность после выхода сериала в 2017 году.

В новом романе повествование ведется от лица трех женщин.

Действие происходит через 15 лет после финальной сцены, в которой дверь фургона, где находится главная героиня Оффред, захлопывается, и ее увозят. А что с последует за этим - свобода, новые испытания и заточение или даже смерть - остается под вопросом.