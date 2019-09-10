Путин наградил Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
10 сентября 2019 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин наградил орденом известного ученого армянского происхождения, депутата Госдумы Артура Чилингарова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Чилингарова Артура Николаевича - депутата Государственный Думы Федерального Собрания РФ»,- говорится в документе.
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