Грузии предложили вступить в НАТО, но без Южной Осетии и Абхазии
10 сентября 2019 - 18:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
«Я считаю, что вы должны начать обсуждение, приемлемо ли стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией», — сказал Расмуссен, пишет Lenta.ru со ссылкой на Georgia Today.
Он вспомнил пятую статью устава альянса о коллективной безопасности, по которой нападение на одну страну НАТО будет приравниваться к нападению на всех членов. В случае же вхождения в блок без спорных территорий, правило будет распространяться только на остальную Грузию.
Датчанин отдельно отметил, что в военной сфере уровень Грузии соответствует стандартам НАТО. «Конечно , это еще не все — вы провели много важных и успешных реформ, борьбу с коррупцией», — сказал бывший генсек. Он посоветовал Тбилиси продолжать «свой путь по этой дороге».
В начале апреля страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Было принято решение помогать странам с подготовкой военно-морских сил и береговой охраны, а также увеличить число портовых визитов и учений, обмен информацией,с целью обеспечить безопасность в регионе. В юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО «Морской щит» (Sea Shield-2019). В них приняли участие корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии, Турции, Грузии и Украины.
Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси и Киев присоединятся к военному блоку.
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