КНДР, Иран и Белоруссия - в топ-10 стран с самой жесткой цензурой

PanARMENIAN.Net - Лидерами рейтинга стран с самой жесткой цензурой стали Эритрея, Северная Корея и Туркменистан, следует из отчета Комитет по защите журналистов. Страны включались в рейтинг после оценки использования разных тактик ограничения свободы СМИ: законов о клевете, блокировки новостных сайтов, ограничения на частные медиа.

В десятку также вошли: Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.

Как рассказывают авторы исследования, возглавляющая антирейтинг Эритрея зарыла все независимые СМИ в 2001 году. По данным на 1 декабря 2018 года в тюрьме находились как минимум 16 журналистов. Чуть более 1% населения имеет доступ в интернет. Его доступ ограничивает правительство. В мае 2019 года в стране закрыли доступ к социальным сетям.

В исследовании говорится, что 10 стран из рейтинга «попирают международные нормы и гарантии свободы слова, заключая в тюрьму репортеров, используя государственные СМИ в качестве рупора правящих режимов». Утверждается, что несколько стран из списка используют как традиционные тактики цензуры, так и слежку и «целенаправленные онлайн-кампании, чтобы заставить замолчать независимую прессу».

Список включает только те страны, где правительство жестко контролирует СМИ. Условия для журналистов и свободы прессы в таких государствах, как Сирия, Йемен и Сомали, также чрезвычайно сложны, но не обязательно связаны исключительно с цензурой правительства. Скорее, такие факторы, как насильственные конфликты, недостаточно развитая инфраструктура и роль негосударственных субъектов, создают условия, опасные для прессы.