Трамп уволил Болтона

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом Трамп написал в Twitter.

Он отметил, что проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром», — написал президент США.

Он поблагодарил Болтона за службу и уточнил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

В свою очередь, Болтон заявил, что сам предложил американском лидеру свою отставку.

«Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: «Давайте поговорим об этом завтра», — написал политик в Twitter.