Трамп уволил Болтона
11 сентября 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом Трамп написал в Twitter.
Он отметил, что проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.
«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром», — написал президент США.
Он поблагодарил Болтона за службу и уточнил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.
В свою очередь, Болтон заявил, что сам предложил американском лидеру свою отставку.
«Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: «Давайте поговорим об этом завтра», — написал политик в Twitter.
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