Мхитарян перешел из «Арсенала», чтобы вновь «наслаждаться футболом»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян объяснил, почему перешел из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды.

«Я должен наслаждаться футболом, где бы я ни играл. В Англии я больше не был счастлив. Мне позвонил агент, и я захотел перейти. Это отличная возможность для меня. Мы с агентом даже не обсудили зарплату. Возможно, я не так хорошо подходил для английского футбола, поэтому перемена пошла мне на пользу», - птметил Мхитарян, пишет Sportbox.

Мхитарян дебютировал в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17. Армянский хавбек перешел в «МЮ» из «Боруссии Дортмунд» и завоевал в дебютном сезоне Кубок лиги и Лигу Европы.

В январе 2018-го Мхитарян перешел в «Арсенал» в рамках обмена нападающего Алексиса Санчеса в «МЮ».

Мхитарян может дебютировать за «Рому» в матче против «Сассуоло» 15 сентября.