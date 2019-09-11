Мхитарян перешел из «Арсенала», чтобы вновь «наслаждаться футболом»
11 сентября 2019 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян объяснил, почему перешел из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды.
«Я должен наслаждаться футболом, где бы я ни играл. В Англии я больше не был счастлив. Мне позвонил агент, и я захотел перейти. Это отличная возможность для меня. Мы с агентом даже не обсудили зарплату. Возможно, я не так хорошо подходил для английского футбола, поэтому перемена пошла мне на пользу», - птметил Мхитарян, пишет Sportbox.
Мхитарян дебютировал в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17. Армянский хавбек перешел в «МЮ» из «Боруссии Дортмунд» и завоевал в дебютном сезоне Кубок лиги и Лигу Европы.
В январе 2018-го Мхитарян перешел в «Арсенал» в рамках обмена нападающего Алексиса Санчеса в «МЮ».
Мхитарян может дебютировать за «Рому» в матче против «Сассуоло» 15 сентября.
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