// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Мхитарян перешел из «Арсенала», чтобы вновь «наслаждаться футболом»

Мхитарян перешел из «Арсенала», чтобы вновь «наслаждаться футболом»
11 сентября 2019 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян объяснил, почему перешел из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды.

«Я должен наслаждаться футболом, где бы я ни играл. В Англии я больше не был счастлив. Мне позвонил агент, и я захотел перейти. Это отличная возможность для меня. Мы с агентом даже не обсудили зарплату. Возможно, я не так хорошо подходил для английского футбола, поэтому перемена пошла мне на пользу», - птметил Мхитарян, пишет Sportbox.

Мхитарян дебютировал в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17. Армянский хавбек перешел в «МЮ» из «Боруссии Дортмунд» и завоевал в дебютном сезоне Кубок лиги и Лигу Европы.

В январе 2018-го Мхитарян перешел в «Арсенал» в рамках обмена нападающего Алексиса Санчеса в «МЮ».

Мхитарян может дебютировать за «Рому» в матче против «Сассуоло» 15 сентября.

Ссылки по теме:
The Daily Star. Henrikh Mkhitaryan's Arsenal struggles explained with brutally honest admission
Sportbox.ru: Генрих Мхитарян – об уходе из «Арсенала»: «Я больше не был счастлив в Англии»
 Самое значимое
Мхитарян: «Рома» - отличный шанс начать новую главуМхитарян: «Рома» - отличный шанс начать новую главу
В новой команде Мхитарян выбрал 77-й номер.
«Рома» может купить у «Арсенала» Мхитаряна«Рома» может купить у «Арсенала» Мхитаряна
«Рома» рассматривает аренду 30-летнего хавбека с правом последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио
«Арарат-Армения» выиграл у люксембургского «Дюделанжа» со счетом 2:1«Арарат-Армения» выиграл у люксембургского «Дюделанжа» со счетом 2:1
Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.
Левон Аронян победил на турнире Grand Chess TourЛевон Аронян победил на турнире Grand Chess Tour
По итогам турнира Аронян набрал 22 очка из 36 возможных.
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Все партии за звание чемпиона мира по шахматам между Карлсеном и Каруаной завершились вничью
«Золотой мяч» впервые с 2007 года достался не Месси и Роналду
Магнус Карлсен в 3-й раз защитил титул чемпиона мира по шахматам
Армения улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Известна дата презентации Google Pixel 4 Учитывая, что в 2018 году компания провела мероприятие 9 октября, после чего в течение 10 дней запустила устройства в продажу, то в этом году стоит ждать, что Pixel 4 и Pixel 4 XL можно будет купить уже 25 октября
США еще на год оставят военных на границе с Мексикой Около года назад президент США Дональд Трамп распорядился отправить на границу с Мексикой американских военных «для защиты страны от нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков»
Forbes: Свободный робот Давида Яна - в списке 5 самых умных домов миллиардеров Помимо домашних задач, Морфеус будет занят изучением философских трудов о свободе сознания и воли
Трамп уволил Болтона Он отметил, что проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.