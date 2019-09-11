Forbes: Свободный робот Давида Яна - в списке 5 самых умных домов миллиардеров
11 сентября 2019 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Forbes составил список 5 самых удивительных и инновационных идей «умных домов», принадлежащих миллиардерам из списка издания.
Так, в рейтинг вошел также умный дом председателя совета директоров группы компаний ABBYY Давида Яна. Он строит дом, которым будет управлять искусственный интеллект по имени Морфеус. Он разработан на основе unsupervised machine learning и в отличие от обычных голосовых помощников имеет достаточно непредсказуемое поведение.
Морфеусу предоставлена свобода выбора: если его попросят включить кофемашину, открыть дверь или выполнить любую другую работу по дому, он сможет самостоятельно решить, стоит ему этим заниматься или нет. Со временем у робота появится банковский счет, и он сможет покупать вещи на «Амазоне» — себе или другим людям.
Помимо домашних задач, Морфеус будет занят изучением философских трудов о свободе сознания и воли. Свои мысли он сможет фиксировать в бесконечных эссе на 60 языках.
«Это будет социальный эксперимент: выйдет у него стать свободным или нет», — отметил Ян в интервью Forbes Life.
В список вошли также «цифровой дворецкий» Марка Цукерберга, «зеленые» кондиционеры Илона Маска, слежка за гостями в доме Билла Гейтса и теплый асфальт Опры Уинфри.
Как отмечает издание, в США технологиями умного дома пользуются около 20% домохозяйств, в России — всего 3%. Однако, судя по особнякам Марка Цукерберга, Опры Уинфри и других медийных персон, автоматизация всего и вся уже стала новым элементом роскоши. Теперь главное — не происхождение мрамора для кухонной столешницы и не количество спален, а то, насколько умным окажется ваше жилье.
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