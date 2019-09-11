США еще на год оставят военных на границе с Мексикой
11 сентября 2019 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2020 году министерство обороны США собирается задействовать 5500 тысяч солдат на границе с Мексикой для обеспечения безопасности рубежей страны. Министр обороны США Марк Эспер 11 сентября одобрил соответствующую заявку министерства внутренней безопасности, сообщил официальный представитель министерства.
Около года назад президент США Дональд Трамп распорядился отправить на границу с Мексикой американских военных «для защиты страны от нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков». На сегодняшний день там проходят службу около 2900 солдат и 2000 резервистов армии США, пишет Deutsche Welle.
Ранее министерство обороны США выделило 3,6 млрд долларов на строительство защитной стены на границе с Мексикой. Дополнительное финансирование этого проекта, являвшегося ключевым обещанием в избирательной кампании Трампа в 2016 году, стало возможным после того, как глава Белого дома в феврале после долгого спора с Конгрессом о распределении бюджетных средств объявил в стране чрезвычайное положение.
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