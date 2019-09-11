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Известна дата презентации Google Pixel 4

Известна дата презентации Google Pixel 4
11 сентября 2019 - 12:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Google может представить свои смартфоны Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL уже 15 октября. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил Эван Бласс, за которым закрепился статус одного из самых надежных источников.

Учитывая, что в 2018 году компания провела мероприятие 9 октября, после чего в течение 10 дней запустила устройства в продажу, то в этом году стоит ждать, что Pixel 4 и Pixel 4 XL можно будет купить уже 25 октября, пишет Ferra.ru.

Ранее компания Google уже представила рендер со своим новым флагманом. Судя по нему, смартфон получит квадратный модуль основной камеры, как в недавно представленных iPhone 11 Pro, а также датчик на фронтальной панели, благодаря которому смартфоном можно будет пользоваться с помощью жестов, не касаясь дисплея.

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Ferra.ru: Стала известна дата презентации ответа Google на iPhone 11 Pro
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