Известна дата презентации Google Pixel 4
11 сентября 2019 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Google может представить свои смартфоны Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL уже 15 октября. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил Эван Бласс, за которым закрепился статус одного из самых надежных источников.
Учитывая, что в 2018 году компания провела мероприятие 9 октября, после чего в течение 10 дней запустила устройства в продажу, то в этом году стоит ждать, что Pixel 4 и Pixel 4 XL можно будет купить уже 25 октября, пишет Ferra.ru.
Ранее компания Google уже представила рендер со своим новым флагманом. Судя по нему, смартфон получит квадратный модуль основной камеры, как в недавно представленных iPhone 11 Pro, а также датчик на фронтальной панели, благодаря которому смартфоном можно будет пользоваться с помощью жестов, не касаясь дисплея.
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