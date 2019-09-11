Посол РФ в РА: Мигран Погосян не получал политубежища в России
11 сентября 2019 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывшему начальнику Службы принудительного исполнения судебных актов Армении, экс-депутату Миграну Погосяну, объявленному в розыск, не предоставляли политического убежища в России. Об этом сообщил 11 сентября в беседе с журналистами посол России в Армении Сергей Копыркин.
«Если человек находится в России, это не значит, что он получил политическое убежище. Что касается Миграна Погосяна, то по моей информации, идет правовой процесс, передача соответствующих документов», - сказал дипломат, пишет 24news.am.
Что касается бывшего руководителя следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна, также находящегося в РФ, Копыркин порекомендовал обратиться в соответствующие органы.
«Нужно обратиться в соответствующие органы. Тут может сыграть свою роль вопрос гражданства. Или же есть другие вопросы», - отметил он.
Посол дал отрицательный ответ на вопрос, не является ли отказ в экстрадиции лиц, объявленных в розыск в Армении, своего рода мессиджем новым армянским властям.
«Единственный мессидж с нашей стороны – Россия и Армения являются стратегическими союзниками. Мы – братские народы», - подчеркнул Сергей Копыркин.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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