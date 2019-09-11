Посол РФ в РА: Мигран Погосян не получал политубежища в России

PanARMENIAN.Net - Бывшему начальнику Службы принудительного исполнения судебных актов Армении, экс-депутату Миграну Погосяну, объявленному в розыск, не предоставляли политического убежища в России. Об этом сообщил 11 сентября в беседе с журналистами посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Если человек находится в России, это не значит, что он получил политическое убежище. Что касается Миграна Погосяна, то по моей информации, идет правовой процесс, передача соответствующих документов», - сказал дипломат, пишет 24news.am.

Что касается бывшего руководителя следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна, также находящегося в РФ, Копыркин порекомендовал обратиться в соответствующие органы.

«Нужно обратиться в соответствующие органы. Тут может сыграть свою роль вопрос гражданства. Или же есть другие вопросы», - отметил он.

Посол дал отрицательный ответ на вопрос, не является ли отказ в экстрадиции лиц, объявленных в розыск в Армении, своего рода мессиджем новым армянским властям.

«Единственный мессидж с нашей стороны – Россия и Армения являются стратегическими союзниками. Мы – братские народы», - подчеркнул Сергей Копыркин.