Нетаньяху планирует аннексировать Иорданскую долину после выборов
11 сентября 2019 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - За неделю до парламентских выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии «Ликуд» на выборах аннексирует долину реки Иордан. 10 сентября политик сообщил о планах распространить суверенитет Израиля на территорию на границе с Иорданией.
Ранее, еще до парламентских выборов в апреле, Нетаньяху объявил о создании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, но это не было осуществлено на практике.
Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе раскритиковал подобное намерение Израиля, причем сделал это еще до выступления Нетаньяху. «Палестинская территория не является частью предвыборной кампании Нетаньяху», - сказал Штайе, пишет Deutsche Welle.
«Если он считает, что, аннексировав поселения, он победит на выборах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе он и Израиль проиграют», - полагает Штайе. Кроме того, он назвал Нетаньяху «главным вредителем мирного процесса» на Ближнем Востоке.
Долина реки Иордан проходит вдоль границы с Иорданией и составляет около 30 процентов территории Западного берега, напоминает израильская правозащитная организации Betselem. Согласно мирным соглашениям в Осло, 90 процентов ее находятся под управлением Израиля. В общей сложности в долине проживает около 60 000 палестинцев и около 5 000 израильских поселенцев. Израиль в прошлом неоднократно упоминал стратегическое значение долины реки Иордан для своей безопасности. Парламентские выборы в Израиле состоятся 17 сентября.
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