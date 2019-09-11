Иностранные студенты смогут после выпуска остаться в Британии на 2 года для поиска работы

PanARMENIAN.Net - Иностранные студенты смогут остаться в Великобритании в течение двух лет после выпуска с рабочей визой. С инициативой продлить для выпускников период, в течение которого они могут остаться в стране для поиска работы, выступил Хоум-офис.

Этот шаг отменяет решение, принятое тогдашним министром внутренних дел Терезой Мэй в 2012 году, которое вынуждало иностранных студентов покинуть страну через четыре месяца после получения диплома, пишет BBC.

Мэй называла «слишком щедрой» двухлетнюю визу, которая действовала для выпускников до 2012 года, однако, это привело к сокращению числа иностранных студентов. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в результате изменения правил студенты смогут «раскрыть свой потенциал» и начать карьеру в Великобритании.

Новые правила вступят в силу для студентов, начинающих учебу на бакалавриате или выше с 2020 года. После окончания двухлетней визы они смогут подать заявление на долгосрочную рабочую визу.

Согласно новой политике, ограничений на количество выдаваемых студентам виз не будет. Они позволят выпускникам претендовать на работу независимо от их навыков или предмета, который они изучали. Как заявили в правительстве, одной из целей было привлечь талантливых выпускников в таких дисциплинах, как математика, инженерия и технология.

В 2018 году в университетах Великобритании обучалось около 460 тысяч иностранных студентов, не считая тех, кто проживал в ЕС. Правительство намерено увеличить это число до 600 тысяч в течение следующих 10 лет.