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Шумахер в сознании

Шумахер в сознании
11 сентября 2019 - 14:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Персонал парижской клиники, куда был госпитализирован семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, рассказал о состоянии гонщика.

По словам сотрудницы отделения кардиологии, Шумахер проходит лечение у них. Она отметила, что гонщик находится в сознании, пишет Lenta.ru со ссылкой на Le Parisien.

9 сентября Parisien сообщал, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты. По словам медиков, немцу предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Руководить процессом будет кардиохирург профессор Филипп Менаше.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Шумахер оказался в сознании
Michael Schumacher ‘admitted to Paris hospital for cell therapy’
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