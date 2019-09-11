В новых iPhone есть чип для отслеживания таких же смартфонов поблизости
11 сентября 2019 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - На американском сайте Apple в разделе про iPhone 11 появилась информация, что все три смартфона, анонсированных 10 сентября, будут оснащены новым чипом U1 для сверхширокополосного соединения.
Благодаря ему смартфон сможет находить другие устройства, оснащенные таким же процессором и передавать этим устройствам определенные данные, пишет Ferra.ru.
«Новый чип U1 от Apple использует сверхширокополосную технологию для пространственной осведомлённости, позволяя iPhone 11 Pro находить другие устройства, оснащенные U1. Это как добавить еще один смысл в iPhone и это приведет к новым невероятным возможностям. С U1 и iOS 13 вы можете просто навести свой iPhone на чей-то еще и AirDrop выделит устройство, чтобы вы могли быстрее поделиться файлами. И это только начало», — говорится в описании на сайте компании Apple.
Известный аналитик Мин-Чи Куо рассказывал, что на основе схожей технологии должна будет запуститься новая система меток, призванная помогать отслеживать продукты производства Apple. Дополнительным подтверждением слов аналитика является упоминание данных меток в коде iOS 13 незадолго до презентации с анонсом новых iPhone.
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