МИД РА: Ведутся переговоры о возвращении Араика Казаряна из Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении прилагает все усилия для возвращения военнослужащего Араика Казаряна из Азербайджана на родину. Об этом замминистра иностранных дел Армении Артак Апитонян сказал в парламенте страны.

«Переговоры проводятся как в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и непосредственно через офисы Международного комитета Красного Креста в Ереване и Баку. Учитывая конфиденциальность вопроса, о других подробностях я рассказать не могу», - отметил Апитонян, пишет Sputnik Армения.

По его словам, вопрос находится в центре внимания внешнеполитического ведомства Армении.

«Все делается для того, чтобы, используя международные правовые механизмы, обеспечить безопасность и возможность возвращения Казаряна», - заверил Апитонян.

Он добавил, что представители МИД поддерживают постоянную связь с семьей военнослужащего.

Военнослужащий Араик Казарян 12 августа около 12:00 покинул боевую позицию на юго-восточном направлении линии соприкосновения при невыясненных обстоятельствах. Ранее азербайджанские СМИ, со ссылкой на Минобороны Азербайджана, заявили, что военнослужащий «дезертировал», перешел линию соприкосновения в Карабахе и был задержан. По версии армянской стороны, Казарян мог заблудиться.

19 августа представители Международного комитета Красного Креста в Азербайджане встретились с армянским военнослужащим Араиком Казаряном.