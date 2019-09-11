МИД РА: Ведутся переговоры о возвращении Араика Казаряна из Азербайджана
11 сентября 2019 - 17:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении прилагает все усилия для возвращения военнослужащего Араика Казаряна из Азербайджана на родину. Об этом замминистра иностранных дел Армении Артак Апитонян сказал в парламенте страны.
«Переговоры проводятся как в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и непосредственно через офисы Международного комитета Красного Креста в Ереване и Баку. Учитывая конфиденциальность вопроса, о других подробностях я рассказать не могу», - отметил Апитонян, пишет Sputnik Армения.
По его словам, вопрос находится в центре внимания внешнеполитического ведомства Армении.
«Все делается для того, чтобы, используя международные правовые механизмы, обеспечить безопасность и возможность возвращения Казаряна», - заверил Апитонян.
Он добавил, что представители МИД поддерживают постоянную связь с семьей военнослужащего.
Военнослужащий Араик Казарян 12 августа около 12:00 покинул боевую позицию на юго-восточном направлении линии соприкосновения при невыясненных обстоятельствах. Ранее азербайджанские СМИ, со ссылкой на Минобороны Азербайджана, заявили, что военнослужащий «дезертировал», перешел линию соприкосновения в Карабахе и был задержан. По версии армянской стороны, Казарян мог заблудиться.
19 августа представители Международного комитета Красного Креста в Азербайджане встретились с армянским военнослужащим Араиком Казаряном.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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