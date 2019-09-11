Paramount хочет снять ремейк фильма «Без лица»
11 сентября 2019 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Paramount Pictures начала работу над ремейком боевика Джона Ву «Без лица», пишет ТАСС со ссылкой на Deadline.
Как стало известно изданию, сценарий напишет Орен Узил («Мачо и ботан 2», «Парадокс Кловерфилда»). Картину спродюсирует Нил Мориц, работавший над франшизой «Форсаж», сериалом «Побег» и многими другими проектами. Также исполнительным продюсером назначен Дэвид Пермут, продюсировавший оригинальный фильм 1997 года. Пока не сообщается, кто может сыграть главные роли в ремейке.
В картине Джона Ву рассказывается история противостояния агента ФБР Шона Арчера (Джон Траволта) и преступника Кастора Троя (Николас Кейдж). Арчер соглашается на операцию, в результате которой получает лицо Троя, находящегося в коме. Однако затем Трой приходит в себя и, получив лицо Арчера, исчезает. Картина собрала в прокате $245 млн.
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