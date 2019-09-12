Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары
12 сентября 2019 - 10:23 AMT
PanARMENIAN.Net - США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Они должны вырасти с 25 до 30% на китайские товары объемом $250 млрд.
Срок перенесен по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ и в связи с тем, что КНР 1 октября будет праздновать свое 70-летие, пишут «Ведомости».
В начале сентября администрация Трампа уже ввела 15%-ные пошлины на товары из Китая, в том числе одежду, многие виды электроники и некоторые виды обуви. Их импорт в прошлом году составил $111 млрд. Китай ввел ответные пошлины, в том числе на сырую нефть. В декабре США планируют ввести 15%-ные пошлины и на другие потребительские товары: смартфоны, ноутбуки и игрушки.
США повышают пошлины из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. Стороны планировали продолжить их в сентябре. Однако Пекин сомневается в возможности заключить сделку, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
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