СМИ: Помпео может стать новым советником Трампа по нацбезопасности
12 сентября 2019 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначения госсекретаря Майка Помпео на должность советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона, сообщает CNN со ссылкой на источники. Предполагается, что он может совмещать эту работу с текущей.
Насколько серьезны эти обсуждения, пока неизвестно. По словам одного из источников телеканала, Майк Помпео сам предложил президенту США список претендентов на должность советника по нацбезопасности, пишет «Ъ».
Дональд Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона 10 сентября в Twitter. По его словам, он сказал чиновнику, что «его услуги больше не нужны в Белом доме», выразив категорическое несогласие с некоторыми его предложениями. Позднее президент США также заявил, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана.
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