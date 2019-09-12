// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: Помпео может стать новым советником Трампа по нацбезопасности

СМИ: Помпео может стать новым советником Трампа по нацбезопасности
12 сентября 2019 - 10:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначения госсекретаря Майка Помпео на должность советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона, сообщает CNN со ссылкой на источники. Предполагается, что он может совмещать эту работу с текущей.

Насколько серьезны эти обсуждения, пока неизвестно. По словам одного из источников телеканала, Майк Помпео сам предложил президенту США список претендентов на должность советника по нацбезопасности, пишет «Ъ».

Дональд Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона 10 сентября в Twitter. По его словам, он сказал чиновнику, что «его услуги больше не нужны в Белом доме», выразив категорическое несогласие с некоторыми его предложениями. Позднее президент США также заявил, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: СМИ: Помпео может стать новым советником по нацбезопасности
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В США зафиксирована первая смерть от вейпинга
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Акцент в новом сервисе сделан на возможность общения с помощью видеозвонков и видеоисторий.
Вице-премьер РФ: Мы не против получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ Он отметил, что решение в ОДКБ принимается коллективно
В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна: Состоится заседание по делу 1 марта На месте дежурят сотрудники П полиции. Одного гражданина уже подвергли приводу.
Армения - в топ-3 для осенних эногастрономических путешествий по странам СНГ Отмечается, что гастропутешествия в Азербайджан, Грузию, Армению, Молдавию и Узбекистан возглавляют пятерку лучших осенних эногастрономических туров в СНГ и ближнего зарубежья.