Основатель Yota Авдолян заберет последний актив Магомедова за долги

PanARMENIAN.Net - Компания «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову. Это последний крупный актив бизнесмена, которого в марте 2018 года арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, пишет РБК.

13 сентября состоится внеочередное собрание акционеров ЯТЭК, в повестке которого — одобрение крупных взаимосвязанных сделок и сделок с заинтересованностью с отчуждаемым или приобретаемым имуществом, говорится в материалах компании.

По сути, речь идет о схлопывании долгов якутской компании перед структурой Авдоляна и переходе к нему контроля над ЯТЭК, сказал источник, близкий к одной из сторон переговоров. «А-Проперти» станет новым акционером ЯТЭК, подтвердил человек, близкий к другой стороне. Магомедов дал согласие на отчуждение своей доли, уточнил он.

Цена отчуждаемого имущества по сделкам с заинтересованностью в совокупности составит 16,82 млрд руб, или 68% балансовой стоимости активов ЯТЭК на 30 июня 2019 года, следует из документов.

«А-Проперти» скупала долги ЯТЭК с конца 2018 года — перед Сбербанком (на общую сумму 4,4 млрд руб.), по которым был заложен контрольный пакет компании, ВТБ (5,1 млрд руб.) и Россельхозбанком (около 1 млрд руб.), рассказал РБК знакомый Авдоляна в январе 2019 года, заметив, что все требования приобретались без дисконта. С тех пор «А-Проперти» выкупила как минимум еще и долг компании перед российской «дочкой» Bank of China (0,9 млрд руб.). Это следует из материалов дела о банкротстве ЯТЭК, в рамках которого Арбитражный суд Якутии ввел в отношении компании процедуру наблюдения.