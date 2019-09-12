Армения - в топ-3 для осенних эногастрономических путешествий по странам СНГ
12 сентября 2019 - 12:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения входит в топ-3 стран с самыми интересными эногастрономическими и винными праздниками и фестивалями в СНГ этой осенью. Соответствующий рейтинг составил туристический портал ТурСтат.
Отмечается, что гастропутешествия в Азербайджан, Грузию, Армению, Молдавию и Узбекистан возглавляют пятерку лучших осенних эногастрономических туров в СНГ и ближнего зарубежья.
По данным агентства, в топ-5 эногастрособытий стран СНГ и ближнего зарубежья, популярных у туристов, входят фестиваль «Телавино» в Кахетии (Грузия), Праздник граната в Азербайджане, Фестиваль молодого вина в Арени в Армении, Национальный день вина в Молдавии и фестиваль «Искусство виноделия» в Узбекистане.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий.
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