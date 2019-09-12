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В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна: Состоится заседание по делу 1 марта

В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна: Состоится заседание по делу 1 марта
12 сентября 2019 - 12:53 AMT

PanARMENIAN.Net - У здания суда общей юрисдикции города Ереван (резиденция в Шенгавите) собрались сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, а также его противники.

12 сентября в 13:00 по местному времени под председательством судьи Анны Данибекян состоится первое заседание суда по делу «1 марта» против Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, пишет Panorama.am.

Сторонники Кочаряна требуют освободить его из-под стражи.

На месте дежурят сотрудники П полиции. Одного гражданина уже подвергли приводу.

Дело 1 марта – расследование разгона поствыборных акций протеста армянской оппозиции в 2008 году. На состоявшихся тогда президентских выборах одержал официальную победу Серж Саргсян, занимавший пост премьер-министра. Оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном не признала результаты выборов и устроила многотысячные акции протеста в центре столицы, которые были разогнаны на 10-й день. В ходе разгрома акции и столкновений с полицией погибло десять человек, сотни были ранены. Убийства не раскрыты до сих пор, а ряд оппозиционных деятелей, в том числе – действующий премьер Никол Пашинян, были осуждены по обвинению в организации беспорядков и позже освобождены по амнистии.

После бархатной революции в РА дело «1 марта» было вновь открыто.

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Panorama.am: Сторонники и противники Роберта Кочаряна собрались у здания суда
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