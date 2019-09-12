В США запретят ароматические добавки для вейпа

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения США Алекс Азар сообщил 12 сентября о том, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) разрабатывает директиву о запрете любых ароматических жидкостей для электронных сигарет, кроме имеющих запах табака.

Ужесточить стандарты производства наполнителей для электронных сигарет правительство подвиг ряд смертей, связанных, как полагают медики, с вейпингом - вдыханием водяного пара с различными ароматическими добавками. По официальным данным, всего в США на сегодня зафиксированошесть смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, возможно связанных с серьезным повреждением легких, вызванным курением электронных сигарет, пишет Deutsche Welle.

Президент США Дональд Трамп назвал использование электронных сигарет «большой проблемой». Ранее его супруга, Мелания Трамп, выразила глубокую озабоченность увеличивающейся популярностью электронных сигарет среди детей и назвала текущую ситуацию «разрастающейся эпидемией». «Нам необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы защитить общество от болезни и смерти, связанной с потреблением табака, и не допустить, чтобы электронные сигареты стали дополнением к потреблению табака целым поколением молодежи», - написала первая леди США в Twitter 9 сентября.

В то же время планируется, что электронные сигареты с ароматом табака останутся на рынке. «Производители могут попытаться получить для них сертификацию FDA, потому что они помогают взрослым курильщикам отказаться от сигарет или сигар», - отметил Азар. «Однако если мы заметим, что эти продукты будут подстраивать под детей и что они будут доступны детям, и увидим, что дети курят эти сигареты, мы займемся и этой проблемой тоже», - добавил он.