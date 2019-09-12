Вице-премьер РФ: Мы не против получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Россия не против получения Азербайджаном статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил 12 сентября в Ереване вице-премьер России Юрий Борисов, отвечая на вопрос о возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя или партнера ОДКБ.

«Это касается не только Азербайджана. ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР. Мы когда-то были все единой семьей. У нас очень много общего. Это касается и определенного баланса, скажем так, военных сил всех бывших республик. Мы ведем очень взвешенную и вдумчивую политику, что касается военно-технического сотрудничества, со всеми странами ОДКБ и Азербайджаном, в частности», - сказал вице-премьер России, пишет Aysor.am.

Он отметил, что решение в ОДКБ принимается коллективно. «После обсуждений, если Организация примет необходимость такого решения, то оно будет принято в соответствии с уставом, регламентом и правилами Организации», - сказал Борисов.

По его словам, Россия не заинтересована в разжигании конфликта, а будет способствовать, чтобы конфликт сошел на нет.

«И вы знаете роль, которую играет Россия и наш президент, в частности», - отметил Борисов.

12 сентября в Ереване стартовало ХVII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее парламент Армении ратифицировал Второй протокол о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в соответствии с которым в ОДКБ вводятся институты партнерства и наблюдателей. Депутат от правящего блока «Мой шаг», председатель постоянной комиссии по внешним связям РА Рубен Рубинян заявил, что Азербайджан не будет наблюдателем или партнером в ОДКБ, поскольку Армения не обеспечит консенсус.