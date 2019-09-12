PanARMENIAN.Net - «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств под названием Lovina, его можно скачать в App Store и Google Play, говорится в сообщении социальной сети. Акцент в новом сервисе сделан на возможность общения с помощью видеозвонков и видеоисторий.

Идентификация пользователей в приложении возможна через аккаунт «ВКонтакте» или по номеру телефона, после регистрации алгоритмы должны предложить пользователю подходящих собеседников, пишут «Ведомости».

Как и анонсировалось, в приложении предусмотрено создание чатов, которые исчезают, если в них в течение 48 часов не будет видеоисторий или видеозвонков. Кроме того, в приложении будет предусмотрена «карусель видеозвонков» — общение по видео со случайными собеседниками. При этом каждый звонок ограничен по времени, но при взаимной симпатии разговор можно продолжить, отмечается в сообщении.

В приложении Lovina нет рекламы, но предусмотрены дополнительные платные возможности: «монеты» (от 35 руб.) позволяют ставить суперлайки, чтобы выделять свой профиль у собеседников. Кроме того, пользователи приложения могут приобрести «зелье любви» (от 215 руб. в месяц), чтобы увидеть список тех, кому понравился их профиль.

В начале сентября социальная сеть Facebook также запустила новый сервис знакомств под названием Dating. Пока сервис доступен только в США и отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В европейских странах сервис заработает с начала 2020 года.