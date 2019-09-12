В Турции курдский город уйдет под воду из-за запуска ГЭС
12 сентября 2019 - 15:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Хасанкейф, древний город на юго-востоке Турции, населенный преимущественно курдами, может исчезнуть с лица земли.
Власти страны приказали всем жителям поселения эвакуироваться до 8 октября 2019-го — даты, когда Хасанкейф, вероятно, полностью уйдет под воду из-за запуска гидроэлектростанции (ГЭС) на протекающей через город реке Тигр, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
Строительство ГЭС началось еще в 2006 году, и теперь до уничтожения поселения остались считанные недели.
Против возведения ГЭС неоднократно выступали местные жители, экологи и правозащитники, но попытка оспорить проект в Европейском суде по правам человека не увенчалась успехом. По данным The Guardian, в целом его реализация приведет к затоплению почти 200 расположенных поблизости поселений, тысяч древних пещер и сотен исторических и религиозных объектов. 80 тысяч человек будут вынуждены покинуть свои дома.
Как рассказал изданию один из жителей Хасанкейфа, власти строго пресекают любые протестные акции, связанные со строительством ГЭС. «Когда мы митингуем, они сажают нас в тюрьмы. Здесь нет демократии», — пояснил он.
Для резидентов древнего города уже построили новое поселение, расположенное в трех километрах от Хасанкейфа. Оно рассчитано на 700 домовладений.
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