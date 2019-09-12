В Швейцарии отцам будут давать отпуск по уходу за новорожденными

PanARMENIAN.Net - Национальный совет Федерального собрания Швейцарии большинством голосов одобрил предоставление двухнедельного отпуска по уходу за новорожденными для отцов.

За предоставление отпуска проголосовало 129 человек, против — 62, пишет «Ъ».

Взять отпуск можно будет в течение шести месяцев после рождения ребенка. Стоимость инициативы оценивается в 230 млн франков в год ($231 млн). Финансирование будет осуществляться за счет пособий по потере заработной платы, работодателей и самих работников.

Максимальный размер выплаты — 196 франков в день ($197).