В Швейцарии отцам будут давать отпуск по уходу за новорожденными
12 сентября 2019 - 16:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальный совет Федерального собрания Швейцарии большинством голосов одобрил предоставление двухнедельного отпуска по уходу за новорожденными для отцов.
За предоставление отпуска проголосовало 129 человек, против — 62, пишет «Ъ».
Взять отпуск можно будет в течение шести месяцев после рождения ребенка. Стоимость инициативы оценивается в 230 млн франков в год ($231 млн). Финансирование будет осуществляться за счет пособий по потере заработной платы, работодателей и самих работников.
Максимальный размер выплаты — 196 франков в день ($197).
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