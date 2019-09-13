Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

PanARMENIAN.Net - Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в США, но при условии справедливого и объективного рассмотрения его дела в суде. Об этом Сноуден рассказал в интервью радиостанции National Public Radio.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) настаивает, что присяжные должны получить доступ к засекреченным материалам, которые он передал журналистам. Это позволит понять правильно ли поступил Сноуден или нет, пишет «Российская газета».

Он подчеркнул, что не намерен возвращаться в США только для того, чтобы выслушать приговор. По мнению Сноудена, это плохой пример для тех, кто находится в подобной ситуации.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, в том числе программы слежки американских спецслужб и Великобритании в интернете. Российская сторона предоставила ему временное убежище, а в 2014 году Сноуден также получил вид на жительство в России.