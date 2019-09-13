Ставрополье планирует сотрудничать с Арменией в производстве меховых изделий
13 сентября 2019 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Ставропольского края намерены привлечь производителей Армении и Турции к реализации в регионе проекта по производству меховых изделий. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Владимир Владимиров.
Строительство в городе Лермонтов индустриального парка «Пятигорье», специализацией которого должно стать производство меховых изделий, планируется начать в 2020 году, пишет ТАСС.
«Наше устремление, пока не до конца осуществленное, - производство меховых изделий в сотрудничестве с Арменией, в перспективе - с Турцией. Для нас, думаю, это будет очень хороший проект», - сказал Владимиров.
По предварительным оценкам, площадь производственной территории индустриального парка может составить порядка 300 тыс. кв м. Также рассматривается возможность организации учебного заведения для подготовки квалифицированных кадров в отрасли.
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