Лавров: Война в Сирии закончилась

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии завершилась. Об этом он сообщил в интервью газете «Труд».

«Война в Сирии действительно закончилась. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», - сказал он. По словам министра, страна начала процесс восстановления.

На первом плане теперь находится оказание Сирии гуманитарной помощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Лавров отметил, что Москва придает большое значение регулярным контактам с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией. Он заявил, что она играет важную роль, принимая участие в международных встречах по Сирии в Астане и Женеве.

Сирийская армия с 31 августа в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб.