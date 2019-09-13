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Лавров: Война в Сирии закончилась

Лавров: Война в Сирии закончилась
13 сентября 2019 - 11:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии завершилась. Об этом он сообщил в интервью газете «Труд».

«Война в Сирии действительно закончилась. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», - сказал он. По словам министра, страна начала процесс восстановления.

На первом плане теперь находится оказание Сирии гуманитарной помощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Лавров отметил, что Москва придает большое значение регулярным контактам с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией. Он заявил, что она играет важную роль, принимая участие в международных встречах по Сирии в Астане и Женеве.

Сирийская армия с 31 августа в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

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Sputnik. Lavrov Says War in Syria Ended, Points Out Need to Overcome Crisis in Country
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