HBO снимет приквел «Игры престолов» о доме Таргариенов
13 сентября 2019 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO готов дать зеленый свет еще одному приквелу фэнтези-сериала «Игра престолов».
Канал закажет пилот писателю Джорджу Мартину и автору сериалу «Колония» Райану Кондалу. Действие шоу развернется за 300 лет до событий «Игры престолов», когда Вестересом правили драконы, а в центре сюжета окажется вымирающий род Таргариенов. В основу проекта ляжет роман Мартина «Пламя и кровь», опубликованный в 2018 году, пишет «Кинорепортер» со ссылкой на Deadline.
В 2017-м HBO заказал сценарии к пяти приквелам «Игры престолов». Пилот Мартина и Кондала заменит проект, над которым работал сценарист Брайан Когман. В мае Мартин написал, что только три проекта из пяти все еще разрабатываются каналом.
В «Игре престолов» род Таргариенов представляли Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк), Визерис Таргариен (Гарри Ллойд) и Джон Сноу (Кит Харингтон).
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