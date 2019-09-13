HBO снимет приквел «Игры престолов» о доме Таргариенов

PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO готов дать зеленый свет еще одному приквелу фэнтези-сериала «Игра престолов».

Канал закажет пилот писателю Джорджу Мартину и автору сериалу «Колония» Райану Кондалу. Действие шоу развернется за 300 лет до событий «Игры престолов», когда Вестересом правили драконы, а в центре сюжета окажется вымирающий род Таргариенов. В основу проекта ляжет роман Мартина «Пламя и кровь», опубликованный в 2018 году, пишет «Кинорепортер» со ссылкой на Deadline.

В 2017-м HBO заказал сценарии к пяти приквелам «Игры престолов». Пилот Мартина и Кондала заменит проект, над которым работал сценарист Брайан Когман. В мае Мартин написал, что только три проекта из пяти все еще разрабатываются каналом.

В «Игре престолов» род Таргариенов представляли Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк), Визерис Таргариен (Гарри Ллойд) и Джон Сноу (Кит Харингтон).