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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся
13 сентября 2019 - 13:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров согласились провести встречу. Об этом заявила 13 сентября в ходе брифинга пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«От сопредседателей МГ ОБСЕ поступило предложение организовать встречу. Стороны согласились. Что касается того, где и когда, то об этом будет объявлено в согласованном порядке», - отметила она, пишет Aysor.am.

Нагдалян также сообщила, что Мнацаканян примет участие в работе 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.

«Повестка довольно насыщенная. Запланированы как двусторонние, так и трехсторонние встречи. Министр примет участие в ряде мероприятий, выступит с речью на открытом обсуждении Совета безопасности ООН на тему «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности». Там же состоится встреча на уровне министров государств-членов ОДКБ», - заявила пресс-секретарь МИД Армении.

С 16 по 17 сентября глава МИД Армении с официальным визитом посетит Литву, где проведет встречи с премьер-министром Литвы, главой МИД, председателем Сейма и другими высокопоставленными должностными лицами, а уже 17 сентября стартует его визит в Латвию.

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