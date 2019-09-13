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Арсен Венгер станет техническим директором ФИФА

Арсен Венгер станет техническим директором ФИФА
13 сентября 2019 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер согласился перейти на работу в Международную федерацию футбола (ФИФА).

69-летний французский специалист станет техническим директором ФИФА, однако его официальная должность в организации пока не согласована, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщает New York Times.

Предполагается, что Венгер будет готовить предложения по совершенствованию тренерских стандартов по всему миру, а также давать советы по другим вопросам. Официальное объявление о назначении Венгера может состояться в ближайшие дни.

Венгер покинул «Арсенал» по окончании сезона-2017/18 после 22 лет, проведенных во главе команды. Под его руководством «канониры» трижды выигрывали чемпионат Англии, по семь раз завоевывали Кубок и Суперкубок страны, а также доходили до финалов Кубка УЕФА (2000) и Лиги чемпионов (2006).

В мае года Венгер пообещал, что скоро его снова можно будет увидеть в футболе, но сказал, что не знает, в каком качестве он вернется.

Ссылки по теме:
Rsport.ria.ru: Венгер согласился на пост технического директора ФИФА
Arsene Wenger chooses FIFA over club management return
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