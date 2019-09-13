Гражданство Греции можно будет получить за инвестиции
13 сентября 2019 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость.
Для того чтобы получить греческое гражданство, иностранцам нужно будет инвестировать в недвижимость в Греции по меньшей мере €2 млн. Предполагается, что греческая программа будет предусматривать ограничение максимального количества человек, которые смогут получить гражданство таким образом: не более 200 человек в год, пишет «Ъ» со ссылкой на греческие СМИ.
Сейчас в Греции уже действует программа, в соответствии с которой иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС, могут получить пятилетний вид на жительство, если они инвестируют в недвижимость в стране от €250 тыс.
В некоторых странах ЕС, в том числе на Кипре, на Мальте и в Австрии, действует подобная схема получения гражданства иностранцами, инвестирующими в местную недвижимость. Правила греческой схемы будут похожи на те, что действуют на Кипре.
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