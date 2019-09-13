Опрос: 41% россиян оправдали поступок сестер Хачатурян
13 сентября 2019 - 18:23 AMT
PanARMENIAN.Net - 33% российских мужчин посчитали оправданным действия сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца, следует из опроса, проведенного Левада-центром. Для сравнения - доля женщин, оправдывающих сестер, составляет 47%.
В целом доля россиян, одобривших поступок Хачатурян, составила 41%, пишет BBC.
Левада-центр проводил опрос, посвященный проблеме семейного насилия. Основной задачей опроса было изучить представления жителей страны о домашнем насилии: какие действия расцениваются как его проявление и куда следует обращаться жертвам, пострадавшим от домашнего насилия.
Оказалось, что 24% респондентов знают о применении физической силы (побои, удары) в семьях среди своего окружения, включая свою собственную. 7% опрошенных видели рукоприкладство в родительской семье. 5% признались, что практикуют или являются объектами насилия в своей собственной семье.
Вопрос о деле сестер Хачатурян звучал следующим образом: «Сейчас широко обсуждается дело сестер Хачатурян, убивших своего отца, который их насиловал и избивал. Одни люди оправдывают их поступок, другие - нет. Согласны ли вы с теми, кто оправдывает их поступок?»
Сестры Хачатурян были задержаны 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве своего отца. Они не отрицали свою вину, но во время следствия рассказали, что отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал их физическому насилию. В середине июня следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции: убийство группой лиц по предварительному сговору. За данное преступление предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы.
В сентябре 2018 года девушкам была изменена мера пресечения. Их отпустили из СИЗО с рядом ограничений. Им запрещено покидать дом после 21:00, использовать средства связи, интернет и контактировать со СМИ. Также им запрещено общаться с кем-либо, кроме следователя. С разрешения следователя они могут общаться с матерью.
Пока неизвестно, когда начнется судебный процесс в отношении девушек. Если суд признает девушек виновными в убийстве, то тюремное заключение грозит только двум из них, по данным экспертизы младшая - не отдавала себе отчет в своих действиях в момент совершения преступления.
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