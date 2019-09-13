Франция планирует заблокировать использование криптовалюты Facebook в Европе
13 сентября 2019 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр экономики Франции Брюно Ле Мер заявил, что использование криптовалюты Libra, которую собирается запустить Facebook, не может быть разрешено в Европе. Это связано с опасениями по поводу сохранения суверенитета, системных финансовых рисков, а также риска злоупотребления со стороны игрока, доминирующего на рынке.
«Все эти опасения в отношении Libra серьезны. Поэтому я хочу сказать с достаточной ясностью: в этих условиях мы не можем допустить развитие Libra на европейской почве»,— заявил господин Ле Мер на встрече ОЭСР в Париже. При этом министр экономики не пояснил, что именно Франция собирается сделать, чтобы не допустить использование Libra в ЕС, пишет «Ъ».
Криптовалюта Facebook и ранее сталкивалась с противодействием со стороны властей разных стран. Так, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал идею Facebook, заявив, что, если она хочет «стать банком», то она должна получить банковскую лицензию и руководствоваться регуляторными правилами для банков. Сообщалось также, что возможное влияние криптовалюты на рынок проверяют регуляторы США и ЕС.
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