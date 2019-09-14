Взрывы на крупнейших нефтяных заводах в Саудовской Аравии: Известна причина

PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия назвала атаку беспилотников причиной взрывов на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны.

Завод принадлежит компании Saudi Aramco. По ее данным, он может перерабатывать до семи миллионов баррелей нефти в день, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

Первый взрыв произошел в районе города Даммам в Восточной провинции страны. Второй – на крупном нефтяном месторождении Хурайс в 150 километрах от столицы, Эр-Рияда.

Предполагается, что беспилотники могли отправить йеменские повстанцы-хуситы, однако эту версию пока не подтвердили и не опровергли.