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Взрывы на крупнейших нефтяных заводах в Саудовской Аравии: Известна причина

Взрывы на крупнейших нефтяных заводах в Саудовской Аравии: Известна причина
14 сентября 2019 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия назвала атаку беспилотников причиной взрывов на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны.

Завод принадлежит компании Saudi Aramco. По ее данным, он может перерабатывать до семи миллионов баррелей нефти в день, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

Первый взрыв произошел в районе города Даммам в Восточной провинции страны. Второй – на крупном нефтяном месторождении Хурайс в 150 километрах от столицы, Эр-Рияда.

Предполагается, что беспилотники могли отправить йеменские повстанцы-хуситы, однако эту версию пока не подтвердили и не опровергли.

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Interfax.ru: Саудовская Аравия назвала причины взрывов на своих НПЗ
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