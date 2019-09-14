Взрывы на крупнейших нефтяных заводах в Саудовской Аравии: Известна причина
14 сентября 2019 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия назвала атаку беспилотников причиной взрывов на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны.
Завод принадлежит компании Saudi Aramco. По ее данным, он может перерабатывать до семи миллионов баррелей нефти в день, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.
Первый взрыв произошел в районе города Даммам в Восточной провинции страны. Второй – на крупном нефтяном месторождении Хурайс в 150 километрах от столицы, Эр-Рияда.
Предполагается, что беспилотники могли отправить йеменские повстанцы-хуситы, однако эту версию пока не подтвердили и не опровергли.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
В Испании растет число жертв сильных ливней Стихия на юго-востоке королевства за два дня унесла жизни троих человек. Аэропорты городов Альмерия и Мурсия прекратили работать
Арсен Венгер станет техническим директором ФИФА 69-летний французский специалист станет техническим директором ФИФА, однако его официальная должность в организации пока не согласована
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся «От сопредседателей МГ ОБСЕ поступило предложение организовать встречу. Стороны согласились. Что касается того, где и когда, то об этом будет объявлено в согласованном порядке», - отметила она
HBO снимет приквел «Игры престолов» о доме Таргариенов В 2017-м HBO заказал сценарии к пяти приквелам «Игры престолов»