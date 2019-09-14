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МИД Украины заявил об оттепели между Москвой и Киевом

МИД Украины заявил об оттепели между Москвой и Киевом
14 сентября 2019 - 11:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях с Россией началась оттепель.

«Насколько Россия готова сейчас договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», – сказал Пристайко. Он отметил, что частью стратегии Киева являются переговоры. «Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир», – добавил он, пишут «Ведомости».

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других вернувшихся в Россию в Кремле пообещали сообщить позже. В свою очередь на Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин говорил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября сообщил, что Киев готовит списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что первая встреча президентов России и Украины может состояться в октябре на саммите нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии).

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Vedomosti.ru: Министр иностранных дел Украины заявил об оттепели между Москвой и Киевом
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