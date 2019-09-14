Сноуден тайно женился в РФ

PanARMENIAN.Net - Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, организовавший утечку секретных данных американских спецслужб в 2013 году, два года назад женился на своей девушке Линдси Миллс. Он рассказал об этом в интервью газете The Guardian.

Раньше было неизвестно о регистрации их отношений.

Интервью появилось в преддверии выхода мемуаров Сноудена Permanent Record, которое можно перевести как «Личное дело». Они поступят в продажу 17 сентября в 20 странах. В книге он рассказал о своем прошлом, о личной жизни и причинах своего поступка, из-за которого был вынужден бежать из родной страны. Кроме того, Сноуден поделился подробностями быта в Москве, пишет «Интерфакс».

Он чувствует себя довольно комфортно в России, ему удается вести «более-менее обычную повседневную жизнь». Он рассказал The Guardian, что спокойно передвигается по Москве, не пытаясь скрывать свое лицо, как прежде, а также ходит в галереи, на балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах. Единственное, чего ему не хватает в России как любителю фастфуда, – это сеть американских ресторанов быстрого питания Taco Bell.

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем он уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену выдали вид на жительство.