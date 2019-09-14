Пашинян поздравил Медведева с днем рождения

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю правительства России Дмитрию Медведеву по случаю его дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Позвольте от имени правительства Республики Армения и лично от моего имени поздравить вас по случаю дня рождения. Ваша многолетняя деятельность на высших государственных должностях пользуется большим уважением во всем мире, в частности, в Армении. Ваш богатый опыт, в качестве руководителя и политического деятеля, востребован не только в деле развития стратегических отношений между нашими странами, но и на Евразийском пространстве.

С большим уважением подтверждаю дружественный диалог и нашу готовность продолжать и укреплять нашу совместную работу на благо народов России и Армении», - отметил Пашинян.

Он пожелал Медведеву крепкого здоровья, личного счастья и благосостояния.