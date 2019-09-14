США продлили торговое эмбарго в отношении Кубы: Оно действует с 1962 года
14 сентября 2019 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год введенного в 1962 году торгового эмбарго в отношении Кубы.
«Настоящим я постановляю, что продление выполнения этих полномочий в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам США»,— говорится в распространенном Белым домом сообщении, пишет «Ъ».
В конце 2018 года США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав их «тройкой тирании». Вашингтон пообещал бороться с их антидемократическими режимами. Затем в течение 2019 года США несколько раз расширяли и вводили новые санкции против Кубы, выступившей в поддержку президента Венесуэлы Николоса Мадуро.
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