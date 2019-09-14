ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 95 раз
14 сентября 2019 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 95 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 650 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР следят за сохранением режима прекращения огня и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
В период с 1 по 7 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 110 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 700 выстрелов.
Самое значимое
10 декабря 1991 года был проведен референдум о статусе НКР, 99,89 % участников которого высказались за ее независимость
Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна
Наличествующие в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана.
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Конгресс США потребовал переписку их топ-менеджеров Amazon, Apple, Facebook и Google Ведущие технологические американские компании подозреваются в доминировании на рынке, препятствовании конкуренции и вольном обращении с пользовательскими данными.
США продлили торговое эмбарго в отношении Кубы: Оно действует с 1962 года «Настоящим я постановляю, что продление выполнения этих полномочий в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам США»,— говорится в распространенном Белым домом сообщении
Сноуден тайно женился в РФ Раньше было неизвестно о регистрации их отношений.
МИД Украины заявил об оттепели между Москвой и Киевом Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35»