Конгресс США потребовал переписку их топ-менеджеров Amazon, Apple, Facebook и Google
14 сентября 2019 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Юридический комитет Конгресса США запросил у Amazon, Apple, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook документы, касающиеся взаимодействий их топ-менеджеров, в том числе их переписку по электронной почте. Ведущие технологические американские компании подозреваются в доминировании на рынке, препятствовании конкуренции и вольном обращении с пользовательскими данными, пишет «Ъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Компаниям необходимо предоставить запрошенные Конгрессом документы до 14 октября. По информации источников газеты, среди топ-менеджеров, чья переписка интересует комитет, названы руководитель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель Facebook Марк Цукерберг, а также Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт, возглавлявшие Google на раннем этапе его работы.
В июле 2019 года в Конгрессе США начались слушания, посвященные растущему рыночному влиянию ведущих высокотехнологичных компаний. Несмотря на возражения гигантов на выдвинутые американскими властями претензии, многие эксперты сходятся во мнении, что по итогам слушаний лидерам рынка грозит серьезное ужесточение государственного регулирования и контроля.
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