В Китае намерены клонировать панд
16 сентября 2019 - 10:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Китайский частный бизнес при содействии властей намерен в ближайшем будущем приступить к реализации амбициозной программы по клонированию панд. Об этом сообщил 16 сентября заместитель генерального директора китайской компании генной инженерии Sinogene Ван Инин, пишет ТАСС.
«Что касается клонирования панд, недавно в пекинском зоопарке мы проводили пресс-конференцию, на которой присутствовал Чэнь Даюань - он крупнейший специалист в Китае по вопросам, касающимся теоретических аспектов и возможностей их клонирования при использовании матки других видов животных. Он согласился сотрудничать с нами по проекту создания клонов панд, - рассказал он. - Разумеется, для реализации такой программы нам потребуется разрешение правительства. Чэнь Даюань постоянно занимается этой проблематикой и, если наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем, он поможет наладить диалог с властями, и мы начнем действовать».
Инин отметил, что пока не может назвать точную дату произведения на свет клонированной панды.
«Пока мы работаем над созданием собак и кошек, используя матку соответствующих животных для вынашивания клонируемых зародышей: собаки рожают щенков-клонов, а кошки - клонированных котят, - добавил он. - Однако у панд крайне низкая способность воспроизводства, поэтому Чэнь Даюань предложил их клонировать при помощи других животных, например, самок бурых медведей».
Он отметил, что, несмотря на существенные отличия от бурого медведя и неодинаковую физиологию воспроизводства, существует реальная возможность произвести на свет абсолютно здорового клона панды, но для этого потребуется время.
Бамбуковые медведи - редчайшие животные. В природе, среди гор провинции Сычуань на юго-западе КНР, их осталось немного. Хотя опыты по разведению в питомнике этих млекопитающих с черно-белым или бело-коричневым окрасом шерсти приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции прежде добиться никак не удавалось. Большая панда не только один из символов Китая, ее изображение можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.
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