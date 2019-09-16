Мхитарян забил свой первый гол в составе «Ромы»

PanARMENIAN.Net - «Рома» разгромила «Сассуоло» в третьем туре Серии А со счетом 4:2. Один из четырех голов забил новичок команды, полузащитник сборной Армении, перешедший в «Рому» из Арсенала, Генрих Мхитарян.

Он забил гол на 22 минуте матча, получив передачу от Лоренцо Пеллегрини и переиграв вратаря один на один.

Все мячи «Рома» забила в первом тайме. Помимо Мхитаряна, авторами голов стали Бриан Кристанте, Эдин Джеко и Юстин Клюйверт.

Мхитарян выступает в «Роме» на правах аренды.