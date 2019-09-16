Мхитарян забил свой первый гол в составе «Ромы»
16 сентября 2019 - 10:19 AMT
PanARMENIAN.Net - «Рома» разгромила «Сассуоло» в третьем туре Серии А со счетом 4:2. Один из четырех голов забил новичок команды, полузащитник сборной Армении, перешедший в «Рому» из Арсенала, Генрих Мхитарян.
Он забил гол на 22 минуте матча, получив передачу от Лоренцо Пеллегрини и переиграв вратаря один на один.
Все мячи «Рома» забила в первом тайме. Помимо Мхитаряна, авторами голов стали Бриан Кристанте, Эдин Джеко и Юстин Клюйверт.
Мхитарян выступает в «Роме» на правах аренды.
Самое значимое
В новой команде Мхитарян выбрал 77-й номер.
«Рома» рассматривает аренду 30-летнего хавбека с правом последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио
Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.
По итогам турнира Аронян набрал 22 очка из 36 возможных.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Снуден считает небезопасным использование WhatsApp и Telegram чиновниками По словам Сноудена, Facebook «слой за слоем» снимает защиту с WhatsApp, обещая при этом, что не будет слушать разговоры пользователей, потому что они зашифрованы.
Гаджиев: Баку не планирует участие в ОДКБ в какой-либо форме «Азербайджан на данный момент не рассматривает участие в ОДКБ в какой-либо форме, в том числе в качестве наблюдателя»,- сказал Гаджиев
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян Отмечается, что приглашение находилось в письме, которое было передано американскому президенту в августе.
Глава СНБ Армении уходит в отставку Соответствующий указ президента Армении будет подписан в ближайшее время.