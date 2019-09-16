Борец Артур Алексанян примет участие в финале ЧМ с травмой
16 сентября 2019 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Член сборной Армении по греко-римской борьбе Артур Алексанян с травмой примет участие в финале чемпионата мира, который пройдет в Нур-Султане.
В финале весовой категории 97 кг Алексанян попытается добиться преимущества над действующим чемпионом мира Мусой Евлоевым, представляющим Россию.
Алексанян получил перелом на предыдущем чемпионате мира. 15 сентября травма напомнила о себе, что затруднило для Алексаняна участие в поединках, однако борцу удалось одолеть соперников.
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